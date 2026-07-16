Нефтяной рынок остался без "подушки безопасности": трейдеры бьют тревогу

Ситуация на мировом нефтяном рынке снова обострилась после очередного срыва мирных соглашений между США и Ираном. Движение судов через Ормузский пролив, по которому обычно транспортируют около 20% мировых поставок, вновь существенно затруднилось.

Почему на этот раз рынок более уязвим

Однако дело в том, что запасы сырья, которые помогли избежать масштабного кризиса еще несколько месяцев назад, теперь почти исчерпаны – большая часть резервов уже поступила на рынок, пишет Financial Times.

По данным Международного энергетического агентства, страны-члены уже использовали почти три четверти из 400 миллионов баррелей нефти, которые планировали вывести на рынок в рамках объявленной в марте программы. Так что отныне счет идет на недели.

Мы исчерпали все наши резервы. Все,

– сказал один из трейдеров СМИ.

Напомним, после закрытия Ормузского пролива правительства прибегли к ряду чрезвычайных мер, чтобы не допустить масштабного энергетического кризиса. В частности, были высвобождены рекордные объемы стратегических нефтяных резервов, Китай почти вдвое сократил импорт сырья и начал активнее использовать собственные запасы, а в Белом доме даже допускали возможность вмешательства в фьючерсный рынок, если цены выйдут из-под контроля.

Теперь же перебои с поставками могут иметь гораздо более серьезные последствия. Если военные действия на Ближнем Востоке продлятся еще несколько месяцев, найти необходимое количество "черного золота" для компенсации дефицита будет крайне непросто. Более того, Иран может сознательно затягивать конфликт, чтобы усилить давление на Дональда Трампа накануне ноябрьских промежуточных выборов в США.

Сколько стоит нефть сейчас

Инвесторы внимательно следят за новой эскалацией в регионе, которая сопровождается взаимными ударами и сокращением количества судов, осмеливающихся пройти через Ормузский пролив.

Обострение ситуации с запасами энергоресурсов также повлияло на мировые цены – стоимость эталонных сортов до сих пор близка к месячному максимуму. По данным Reuters, по состоянию на 16 июля:

фьючерсы на Brent торгуются на уровне 84,37 доллара за баррель ;

; тогда как фьючерсы на WTI котируются по 79,42 доллара за баррель.

К слову, МЭА также предупреждало, что последние события на Ближнем Востоке "затмили" перспективы нефтяного рынка. Затягивание военных действий может поставить под угрозу прогнозируемый профицит сырья в 2027 году.