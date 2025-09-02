Подорожание ощутимо: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке 2 сентября
- На рынке 2 сентября цена на нефть Brent составляет 68,55 доллара за баррель, WTI - 63,73 доллара, Urals - 62,89 доллара.
- Падение доходов российской "Роснефти" на 68% обусловлено низкой ценой на нефть.
Стоимость нефти ежедневно меняется. На цену влияет совокупность значимых факторов. В частности, она зависит от геополитической ситуации и важных политических решений.
Какая цена 1 барреля нефти 2 сентября?
Стоимость барреля нефти, в том числе зависит и от производителя, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics. Сейчас цены на основные марки следующие:
- Brent несколько подорожала и 2 сентября торгуется на бирже по – 65,23 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI сегодня на уровне 63,73 доллара за баррель.
- Цена российской Urals на уровне 62,89 доллара за баррель.
Читайте также Цены на золото в Украине: какие тарифы НБУ и ломбардов в сентябре
Почему падает цена на российскую нефть?
Недавно руководство одной из крупнейших нефтяных компаний России – "Роснефти" сообщило об ощутимом снижении доходов, сообщает Reuters. Гендиректор предприятия Игорь Сечин рассказал о получении прибыли в размере 245 миллиардов рублей за первую половину 2025 года. Падение составило 68%.
По словам Сечина, такая ситуация возникла из-за низкой цены на нефть. А падение стоимости, в свою очередь, было вызвано увеличением добычи со стороны:
- Саудовской Аравии;
- ОПЕК.
Какая ситуация с нефтью в мире сейчас?
- Прибыль от нефтяной промышленности России может кратно снизиться. Американский стратег по энергетике и геополитике доктор Томас О'Доннелл считает, что точные удары Украины по ряду нефтеперерабатывающих предприятий могут серьезно ударить по российскому бюджету. В частности, эксперт выделяет порты Усть-Луга, Приморск и Новороссийск. Уменьшение доходов в этой области заставит Россию снизить расходы на войну.
- Венгрия и Словакия продолжают угрожать Украине из-за ударов по нефтепроводу "Дружба". Представители этих стран обещают "ответить" на украинские атаки.
- По состоянию на 29 августа, стоимость нефти ощутимо не отличалась. Изменения составляют в среднем до 1 доллара за баррель.