Возможна ли ценовая война между Саудовской Аравией и Россией

Эксперты все чаще прогнозируют падение цен на нефть в следующем году. Некоторые эксперты даже говорят о цене черного золота на уровне 40 долларов за баррель. Это может непосредственно повлиять на крупных экспортеров нефти. Прежде всего речь идет о Саудовской Аравии и России, которые входят в ОПЕК+, а также конкурируют за рынки сбыта.

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Украинский экономист Олег Гетман в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал, реальна ли новая ценовая война между Россией и Саудовской Аравией и чего можно ожидать от рынка нефти.

Гетман заявил, что все гораздо сложнее. По его словам, на рынок влияет гораздо больше факторов, чем Саудовская Аравия и Россия.

Олег Гетман Экономист Никто не угадает, какое будет состояние с этими странами на следующий год, потому что включилось гораздо больше игроков. И главный фактор – это Америка. Трамп шел на эти выборы с лозунгом "Drill, baby, drill". То есть сейчас будут отменять все регуляции, отменять различные заповедные зоны и США будут бурить. Поэтому, нефти будет значительно больше на мировом рынке.

По мнению экономиста, при таком сценарии у Саудовской Аравии будет два варианта:

Продолжать сокращать объемы добычи нефти вместе с другими членами ОПЕК+ и терять рынки в пользу американцев. Это поможет держать цену на нефть 60 – 70 долларов за баррель;

за баррель; Другая стратегия – это нарастить объемы добычи, а Саудовская Аравия имеет достаточно значительный потенциал, пытаясь захватывать еще больше рынков, выбивая их у американцев. При таких условиях, цены на нефть могут колебаться на уровне 40 – 45 долларов за баррель.

Напомним, что Саудовская Аравия имеет одни из крупнейших резервов нефти в мире. Речь идет о 267 миллиардах баррелей нефти. Саудиты уступают только Венесуэле по этому показателю.

Олег Гетман Экономист Поэтому никто не угадает, какую стратегию выберут саудиты. И позиция России здесь вообще без разницы. Она просто стабильно наблюдает за игрой крупных игроков.

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Олег Гетман также добавил, что США сегодня занимают первое место в мире по объемам добычи нефти. Просто страна почти все свое сырье потребляет на внутреннем рынке. По мнению экономиста, США просто будут еще больше наращивать объемы добычи, увеличивая этот показатель на дополнительные 1 – 2 миллиона баррелей в день.

Китай и Индия – это одни из крупнейших потребителей нефти в мире, а от развития их экономики зависит мировое потребление. Сейчас экономики этих стран растут не лучшим образом, поэтому есть определенный профицит нефти на рынке. Более того, по словам Гетмана, в следующем году не ожидают какого-то значительного роста, в частности, китайской экономики. Это означает, что объемы потребления черного золота останутся примерно на нынешнем уровне.

Экономист отметил, что в то же время предложение нефти на рынке будет расти, благодаря чему будет очень интересная игра, скорее всего с понижением цен. По его словам, это очень выгодно для Украины, и крайне невыгодно для страны-агрессора, которая будет терять прибыли, терять нефтяные доходы.