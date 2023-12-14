После заявления ФРС о стабилизации ставки цены на золото начали расти

После того как Федеральная резервная система сообщила, что закончила повышать процентную ставку, цены на золото начали стремительно расти на азиатских торгах. Цена на металл превысила 2000 долларов за унцию.

Что происходит на рынке

Центральный банк решил оставить процентную ставку без изменений и сообщил, что, вероятно, она будет снижена в 2024 году больше, чем ожидалось. Это произошло из-за улучшения ситуации с инфляцией, которая возвращается к целевому уровню 2% в год.

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Это решение вызвало огласку инвесторов по поводу того, когда именно произойдет снижение процентной ставки Федеральной резервной системы ФРС. Это также повлекло за собой резкое снижение курса доллара, что приблизило его к минимуму за последние четыре месяца.

Золото дорожает

Такая ситуация выгодно повлияла на стоимость золота, подорожавшего на 0,2% до 2 031,88 долларов за унцию. Инвесторы полагают, что снижение процентной ставки в США сделает золото более привлекательным активом.

! Хотя цены на золото поднялись, они все еще остаются более низкими по сравнению с рекордными максимумами более 2100 долларов за унцию, достигнутыми ранее в этом месяце. Рынок не уверен, когда именно ФРС снизит процентную ставку.

Процентная ставка уже достигла пика на уровне 5,4% и центральный банк планирует снизить ее по крайней мере трижды до уровня 4,6% в 2024 году. Глава ФРС, Джером Пауэлл, отметил, что еще рано говорить о полном преодолении инфляции, но он предусматривает снижение уровня инфляции в 2023 году.

Цены на фьючерсы на облигации Федеральной резервной системы показывают, что трейдеры ожидают уменьшения процентной ставки на 25 базисных пунктов в марте 2024 года с вероятностью более 70%.

Однако неопределенность по снижению ставки может задержать оптимизм в ближайшие месяцы. Это связано с возможным ростом экономики США, что может привести к увеличению инфляции.