Цена золота падает: все из-за обострения на Ближнем Востоке

Стоимость золота снижается. Цена этого металла падает, в частности, на фоне того, что продолжение войны на Ближнем Востоке влечет за собой рост уровня инфляции.

Почему растет цена на золото 3 июня 2026 года?

Высокий уровень инфляции сохранит процентные ставки на повышенном уровне, сообщает Reuters.

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Золото, традиционно, считается методом для защиты от инфляции. Однако оно обычно теряет свою привлекательность, как недоходный актив, именно в условиях высоких процентных ставок.

Ожидается, что по мере обострения конфликта рост цен на энергоносители повысит инфляционные ожидания. Это может привести к повышению процентных ставок, дальнейшему укреплению доллара и дополнительному давлению на снижение цен на золото,

– говорит директор по торговле металлами в High Ridge Futures Дэвид Мегер.

На то, что ставки могут вырасти, указывает заявление президента ФРС Кливленда Беты Хаммак. Она во вторник указала, что так изменения являются необходимостью. Ведь инфляционное давление только усиливается, а повышение ставок может откорректировать эту ситуацию.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на золото?

Война на Ближнем Востоке обострилась. Иран совершил комбинированную ракетную атаку. В частности, в результате этого был поврежден аэропорт в Кувейте. США ответили на такие действия Ирана атакой со своей стороны.

Инвесторы сейчас сосредоточены на том, как будут развиваться события в дальнейшем. Пока признаков урегулирования конфликта на Ближнем Востоке дипломатическим путем нет.

Активность цен на золото в значительной степени обусловлена обостренной напряженностью между Соединенными Штатами и Ираном,

– подчеркнул Мегер.

Какая цена золота сейчас?

Спотовая стоимость золота 3 июня упала на 1%. Теперь цена этого металла 4 440,99 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото в США подешевели на 1,2%. Сейчас их цена – 4 466,90 долларов за унцию.

Как изменилась цена на другие металлы?