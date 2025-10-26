Этот драгоценный металл стремительно дешевеет: что случилось после октябрьского взлета цены

После установления рекордной цены за унцию серебро начало падать в цене – всего за неделю стоимость снизилась на более чем на 5 долларов за унцию. Причинами такого стали увеличение предложения и активная продажа металла инвесторами.

Что происходит с ценой на серебро?

По состоянию на 25 октября, унция серебра составляла 48,59 доллара, передает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

Однако дело в том, что еще в пятницу, 24 октября, цена металла составляла 48,70 доллара за унцию, а 20 октября – 53,78 доллара за унцию. А вот неделю назад серебро было установлено на ценовой отметке в 50,78 доллара за унцию.

Как говорится в The Economic Times, цены на серебро из-за улучшения предложения и фиксации прибыли инвесторами.

Кроме того, несмотря на это падение, сильный промышленный спрос и ограничение предложения свидетельствует о сохранении положительных перспектив как для серебра, так и для золота.

Рекордная цена серебра была зафиксирована 16 октября – на уровне 53,19 доллара за унцию. За последние 10 лет это была самая высокая цена, которую фиксировал рынок.

Отмечается, что такой рост был подпитан спросом на безопасные активы, оптимизмом относительно промышленного использования в электромобилях, центрах обработки данных и солнечной энергетике, а также сокращением запасов в хранилищах Лондона и Шанхая.

Падает ли в цене золото?