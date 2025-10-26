Этот драгоценный металл стремительно дешевеет: что случилось после октябрьского взлета цены
- Цена на серебро снизилась на более чем 5 долларов за унцию за неделю.
- Несмотря на падение цены на серебро, сохраняются положительные перспективы из-за сильного промышленного спроса.
После установления рекордной цены за унцию серебро начало падать в цене – всего за неделю стоимость снизилась на более чем на 5 долларов за унцию. Причинами такого стали увеличение предложения и активная продажа металла инвесторами.
Что происходит с ценой на серебро?
По состоянию на 25 октября, унция серебра составляла 48,59 доллара, передает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.
Однако дело в том, что еще в пятницу, 24 октября, цена металла составляла 48,70 доллара за унцию, а 20 октября – 53,78 доллара за унцию. А вот неделю назад серебро было установлено на ценовой отметке в 50,78 доллара за унцию.
Как говорится в The Economic Times, цены на серебро из-за улучшения предложения и фиксации прибыли инвесторами.
Кроме того, несмотря на это падение, сильный промышленный спрос и ограничение предложения свидетельствует о сохранении положительных перспектив как для серебра, так и для золота.
- Рекордная цена серебра была зафиксирована 16 октября – на уровне 53,19 доллара за унцию. За последние 10 лет это была самая высокая цена, которую фиксировал рынок.
- Отмечается, что такой рост был подпитан спросом на безопасные активы, оптимизмом относительно промышленного использования в электромобилях, центрах обработки данных и солнечной энергетике, а также сокращением запасов в хранилищах Лондона и Шанхая.
Падает ли в цене золото?
Известно, что золото также дешевеет. Поэтому цена металла снизилась на 0,9%, по состоянию на 24 октября, – до 4 086,46 доллара за унцию.
Так, что встреча между лидерами США и Китая имеет неплохие шансы на деэскалацию торговой напряженности, то это может способствует укреплению доллара и уменьшает спрос на золото как безопасную зону.