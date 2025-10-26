Цей дорогоцінний метал стрімко дешевшає: що трапилося після жовтневого злету ціни

Після встановлення рекордної ціни за унцію срібло почало падати в ціні – лише за тиждень вартість знизилася на більш ніж на 5 доларів за унцію. Причинами такого стали збільшення пропозиції та активний продаж металу інвесторами.

Що відбувається з ціною на срібло?

Станом на 25 жовтня, унція срібла становила 48,59 долара, передає 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

Однак річ у тім, що ще у п'ятницю, 24 жовтня, ціна металу становила 48,70 долара за унцію, а 20 жовтня – 53,78 долара за унцію. А от тиждень тому срібло було встановлено на ціновій позначці в 50,78 долара за унцію.

Як йдеться в The Economic Times, ціни на срібло через покращення пропозиції та фіксацію прибутку інвесторами.

Крім того, попри це падіння, сильний промисловий попит і обмеження пропозиції свідчить про збереження позитивних перспектив як для срібла, так і для золота.

Рекордна ціна срібла була зафіксована 16 жовтня – на рівні 53,19 долара за унцію. За останні 10 років це була найвища ціна, яку фіксував ринок.

Зазначається, що таке зростання було підживлено попитом на безпечні активи, оптимізмом щодо промислового використання в електромобілях, центрах обробки даних і сонячній енергетиці, а також скороченням запасів у сховищах Лондона та Шанхая.

Чи падає в ціні золото?