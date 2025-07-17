Сколько зарабатывает Россия на нефти в 2025 году

В апреле 2025 года (последние актуальные данные по экспорту энергоресурсов России) Кремль заработал 13,2 миллиарда долларов на продаже нефти. Это на 1,1 миллиарда долларов меньше, чем в марте пишет 24 Канал со ссылкой на KSE Institute.

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Несмотря на увеличение объемов экспорта на 150 тысяч баррелей в сутки, снижение мировых цен существенно ударило по прибыли России. Выручка от сырой нефти упала до 8,4 миллиарда долларов, от нефтепродуктов – до 4,8 миллиарда долларов.

Сколько Россия может получить "нефтедолларов" в 2025 году?

Как отмечается, если санкции будут оставаться на нынешнем уровне, Россия по итогам 2025 года может получить 151 миллиард долларов нефтяных доходов.

Интересно! В 2024-м году эта цифра составляла 189 миллиардов долларов, в 2023-м году – 185 миллиардов долларов. В следующем году ожидается еще большее падение – до 137 миллиардов долларов.

В случае усиления санкций и увеличения скидок на сорта Urals и ESPO до 40 и 30 долларов за баррель соответственно, доходы России могут уменьшиться до 102 миллиардов долларов в 2025-м году и 54 миллиардов долларов в 2026-м.

Кто покупает российскую нефть в 2025 году?

Крупнейшим покупателем остается Индия, которая в апреле закупала в среднем 1,81 миллиона баррелей в сутки (53% морского экспорта сырой нефти из России).

Китай нарастил импорт на 20% – до 1,32 миллиона баррелей, а Турция увеличила закупки нефтепродуктов на 30%, до 546 тысяч баррелей в сутки.