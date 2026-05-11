Нефть стремительно дорожает на фоне нового заявления Трампа

Цены на нефть растут. Это, в частности, произошло на фоне того, что Трамп отклонил ответ Ирана на предложение США. К тому же растут опасения относительно поставок.

Что влияет на стоимость нефти сейчас?

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается и Ормузский пролив остается закрытым. Соответственно, на нефтяном рынке и дальше ощущается кризис, сообщает Reuters.

Интересно! На прошлой неделе Brent и West Texas Intermediate упали на 6%. Ведь тогда росли надежды на завершение конфликта на Ближнем Востоке.

Нефтяной рынок продолжает торговаться как геополитическая машина заголовков, цены резко колеблются на основе каждого комментария, опровержения или предупреждения из Вашингтона и Тегерана,

– отметила старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Как известно, в среду Трамп должен прибыть в Пекин. Там американский президент планирует вести переговоры с Си, в частности, об Иране. Именно этой встречи ждет рынок. Ведь, Трамп может попытаться убедить Пекин воспользоваться влиянием на Иран.

Самым проблемным остается именно вопрос поставок через Ормузский пролив. Он и сейчас закрыт. Однако через него удалось проскочить нескольким танкерам, сообщает Reuters.

Данные Kpler по судоходству показали, что на прошлой неделе 3 танкера с сырой нефтью вышли из Ормузского пролива. Им удалось это сделать именно благодаря отключению систем отслеживания.

Даже если острый нефтяной шок исчезнет до конца 2026 года, ожидается, что постоянный риск возобновления сбоев в Ормузском проливе, истощение запасов и ослабление координации политики сохранят геополитическую премию за риск, встроенную в цены,

– указывают аналитики ANZ.

Как изменились цены на нефть 11 мая 2026 года?

Издание Trading Economics, показывает, что сегодня цена нефти, в зависимости от марки такова:

Нефть марки Brent имеет цену – 103,92 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 97,59 доллара за баррель.

Российская Urals – 95,57 доллара за баррель

Что ждет нефтяной рынок в будущем?