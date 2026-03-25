Как на цену нефти повлияло предложение Ирана от США, относительно мира

Стоимость нефти сегодня упала на 4%. Такому снижению способствовала новость о том, что США направили 15-пунктное предложение Ирану. Передача информации происходила через Пакистан.

Что влияет на цену нефти сейчас?

Предложение США должно способствовать окончанию войны на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Вероятные переговоры могут состояться в Пакистане или Турции.

Заметим, ранее США уже сообщали о переговорах с Ираном. Однако иранское правительство это утверждение опровергло. Тегеран сказал, что американцы ведут переговоры сами с собой.

По новому плану США, Иран еще не дал ответ. Сейчас рынок находится в ожидании этого.

Экстремальные колебания цен в последние недели повысили историческую или фактическую 30-дневную волатильность Brent от закрытия до закрытия до самого высокого уровня с апреля 2022, а волатильность WTI – до самого высокого уровня с июня 2020 года,

– указывает издание.

Кроме этого, на стоимость нефти влияют следующие факторы:

почти полное закрытие Ормузского пролива;

удары украинских сил по Балтийским портам.

Какие цены на нефть 25 марта 2026 года?

Как сообщает издание Trading Economics, стоимость нефти, в зависимости от марки, по состоянию на 25 марта такова:

Нефть марки Brent имеет цену – 100,98 доллара за баррель.

имеет цену – 100,98 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 90,15 доллара за баррель.

– 90,15 доллара за баррель. Российская Urals – 98,99 доллара за баррель.

Какова ситуация с Ормузским проливом?