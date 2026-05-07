Цены на нефть резко летят вниз: отношения между Ираном и США меняются
- Цены на нефть упали более чем на 2% из-за надежд на мирное соглашение между США и Ираном.
- Иран готов передать запасы обогащенного урана третьей стране.
Цены на нефть снижаются. За сегодня они уже упали более чем на 2%. Этому способствует увеличение надежд, что США и Иран таки заключат мирное соглашение.
Действительно ли США и Иран могут заключить мирное соглашение?
Надежды выросли на рынке именно из-за новостей, которые могут указывать на возможную деэскалацию конфликта между Ираном и США, сообщает Reuters.
Читайте также Такого не было с 1990 года – как война на Ближнем Востоке обвалила добычу нефти
В частности, аналитики обратили внимание на информацию, которую подал саудовский новостной канал "Аль-Арабия". Там прозвучало сообщение о вероятном достижении договоренностей, относительно ослабления блокады США. Взамен Иран постепенно начнет открывать Ормуз.
Кроме этого, один из израильских каналов заявил, что Тегеран готов передать свои запасы обогащенного на 60% урана. "Получит" этот компонент третья страна.
Если официальная сделка в конце концов будет заключена, цены на нефть могут подвергнуться свободному падению, поскольку геополитические премии быстро испаряются с рынка. Однако любые новые признаки атак на нефтяную инфраструктуру или эскалации на Ближнем Востоке могут легко спровоцировать очередной параболический всплеск цен на сырую нефть,
– указала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.
Важно! Соответствуют ли эти сообщения действительности, пока неизвестно.
Как меняется цена нефти?
Как сообщает ресурс Trading Economics, сегодня стоимость нефти, в зависимости от марки такова:
- Нефть марки Brent имеет цену – 96,67 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 90,35 доллара за баррель.
- Российская Urals – 98,46 доллара за баррель
Напомним, Brent и West Texas Intermediate вчера упали почти на 7%. Фактически, цены на эти марки достигли двухнедельного минимума.
Какая ситуация на Ближнем Востоке сейчас?
В среду Тегеран заявил, что он готов рассмотреть предложение США. Оно должно формально закончить войну на Ближнем Востоке. В то же время важные вопросы между Тегераном и Вашингтоном остаются нерешенными. Речь идет, частности, о закрытии ядерной программы в Иране.
Министр финансов США Скотт Бессент обратился к Китаю. Американский чиновник попросил Пекин приложить дипломатические усилия, чтобы убедить Иран открыть Ормузский пролив для международного судоходства.
На следующей неделе Трамп и Си должны встретиться. Во время этих переговоров также будет подниматься вопрос об открытии Ормузского пролива.