Цены на нефть будут ниже: Goldman обновляет прогноз

Goldman обновил прогноз. Ожидается, что цены на нефть будут ниже, чем предполагалось ранее. Такая ситуация, в частности, является следствием роста предложения.

Какие факторы повлияют на рынок нефти?

Средняя цена нефти Brent на 2027 год теперь прогнозируется на уровне 80 долларов за баррель, сообщает, Reuters.

Читайте также Определен крупнейший экспортер нефти в мире: это не Саудовская Аравия

Рост предложения на рынке нефти объясняется именно увеличением производства в:

США;

Бразилии;

ОАЭ;

Венесуэле;

Гайане.

К тому же изменилась структура спроса. В частности, в Китае.

Мы предполагаем, что чуть более 10% слабого спроса сохраняется, поскольку переход Китая к альтернативам (например, электромобилям) ускоряется,

– говорится в записке Goldman.

По прогнозам банка, в четвертом квартале 2026 года средняя цена на Brent составит 90 долларов за баррель. Эта ситуация является следствием событий на Ближнем Востоке. В частности, перекрытия Ормузского пролива.

В настоящее время цена на нефть компенсируется тем, что дефицит на рынке был несколько меньше. В целом во II квартале 2026 года его оценивают примерно в 5 – 6 миллионов баррелей в день. Свою роль сыграли более слабый спрос и избыток предложения.

Сейчас мы предполагаем, что экспорт нефти из стран Персидского залива нормализуется к концу августа (по сравнению с концом июня предыдущего года), чего можно достичь за счет увеличения потоков через Ормузский пролив до 70% от довоенного уровня с учетом текущих перенаправлений,

– отмечают аналитики.

Могут ли цены на нефтяном рынке снова взлететь?