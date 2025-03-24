Цена на медь на сегодня

В понедельник, 24 марта, цена на медь растет. Более того, стоимость фьючерсов на медь приблизилась к рекордному уровню на фоне факторов, которые влияют на рынок, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Сейчас медь торгуется на рынке с ценой на уровне 5,15 доллара за фунт (453,59 грамма). На динамику металла влияют опасения относительно пошлин США и новые экономические стимулы в Китае. Напомним, что в феврале президент США распорядился провести расследование относительно импорта меди.

Мол, речь идет о рисках для национальной безопасности из-за растущей зависимости от иностранных источников поставок. Поэтому ожидают, что Трамп может ввести тарифы на импорт меди. Ранее Трамп ввел тарифы на сталь и алюминий.

Напомним, что на прошлой неделе цена меди за тонну пересекла отметку в 10 тысяч долларов. Это пиковая цена за 5 месяцев. На момент создания этого материала, тонна меди торгуется на уровне 9813,84 доллара, согласно данным Markets Insider.

Опасения относительно пошлин Трампа побуждают трейдеров платить более высокие премии и активнее покупать металл, чтобы он прибыл в США до введения тарифов. При этом предложение меди на рынке ограничивает недостаток инвестиций в сектор и сокращение производственных мощностей. С другой стороны спрос на медь продолжает расти, поскольку металл нужен для производства электромобилей, для сектора искусственного интеллекта и перехода на возобновляемые источники энергии.