Криптовалюта Ethereum 3 февраля зафиксировала новый рекорд. Недавние события с GameStop дают инвесторам надежду на ускорение принятия криптовалюты и децентрализованных финансов (DeFi).

Источник: CoinMarketCap

Вторая по капитализации криптовалюта мира в среду, 3 февраля, установила новый рекорд в цене – 1567 долларов.

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Почему цена растет

Ранее Финансы 24 писали о том, что инвесторы-аналитики объединившись подняли акции GameStop на 500% за 2 дня и едва не привели к банкротству многомиллиардных хедж-фондов.

Поэтому брокерские платформы, такие как Robinhood, ограничили транзакции для сдерживания волатильности.

Крипто-аналитики, опрошенные Coindesk, считают, что ограничительные действия могут привлечь больше пользователей в пространство DeFi, в котором доминирует блокчейн Ethereum.

Поскольку инвестиционная и торговая платформа Robinhood прекращает торговлю определенными активами, такими как GameStop и Nokia (NOK), а генеральный директор Nasdaq Адена Фридман призывает к регламентам, которые мешают розничным инвесторам координировать работу в социальных сетях, внимание к криптовалютам только усиливается,

– сказал Николас Пелеканос с NEM Group.

Что известно о цене Ethereum

Перед этим историческим максимумом была цена в 1459 долларов, которую Ethereum достиг в январе 2021 года.

Всего в течение последних суток криптовалюта выросла на 6,5%, а за последний год на 700%.



Цена Ethereum в течение последних 12 месяцев / Libertex

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