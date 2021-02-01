Группа небольших инвесторов объединились против многомиллиардных хедж-фондов и подняли акции компании GameStop, которые из около 70 долларов выросли до 425 долларов за считанные дни.

Источник: Independent

Что произошло?

Инвесторы, торгуя акциями, ставят на то, что акции будут или расти, или падать. Институциональные инвесторы, включая хедж-фонд "Мелвин Капитал" на сумму 13 миллиардов долларов, увидели возможность получить прибыль от ставок против акций GameStop.

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Однако пользователи форума Reddit под названием "WallStreetBets" решили приобрести акции GameStop, сначала потому, что считали их недооцененными, а потом как месседж большим хедж-фондам.

Действуя в унисон, они подняли цену акций до астрономических уровней, повлекшее огромные потери для хедж-фондов, которые использовали короткие продажи. Сейчас поле битвы перешло к другим акциям, на которые ставили хедж-фонды, включая BlackBerry, кинотеатр AMC и American Airlines.



Цена GameStop течение последней недели / TradingView

Что такое короткие продажи?

Это способ получения прибыли, когда цена актива – например, золота, нефти или акций компании – падает. Это вполне законно, и многие эксперты утверждают, что это важный способ позволить рынкам определять "настоящую" цену любого актива. Это также метод спекуляции, который может увеличить волатильность и снизить стабильность.



Как это действует? Трейдер или хедж-фонд продает актив по более высокой цене. А когда тот падает, покупает его уже по более низкой цене.

Что случилось с GameStop?

События этой недели показывают, почему короткая продажа может быть как чрезвычайно выгодной, так и чрезвычайно рискованной.

Акции GameStop прошлого года достигли минимума в 2,57 доллара, а до 31 декабря выросли до 18,84 доллара.

Цена стабильно росла, но другие фонды делали ставку на GameStop путем короткой продажи большого количества акций.

В этот момент инвесторы-любители WallStreetBets вступили в бой. Несколько пользователей Reddit призывали людей покупать акции GameStop, повышая цену, чтобы давить на тех, кто применяет короткую продажу.

Инвесторы в среду, 27 января, успешно подняли цену акций GameStop до более чем 350 долларов.

Любой короткий продавец, который занял акции GameStop в начале года и продал их на рынке по 18,84 доллара, должен был найти еще 301,16 доллара за акцию, чтобы выкупить их снова и вернуть их владельцу.

Поскольку некоторые хедж-фонды заняли и продали миллионы акций GameStop, они понесли огромные убытки, и им пришлось выкупить акции, чтобы остановить их дальнейший рост. Покупка акций создала дополнительный спрос, подняв цену еще выше.

Почему это важно?

Сражения между инвесторами, которые по-разному видят стоимость компании, является общим явлением, но это, пожалуй, первый случай, когда рядовые инвесторы могут нанести большому фонду такие огромные убытки. Однако важно отметить, что некоторые обычные инвесторы, вероятно, потеряют значительные суммы, когда цена GameStop снизится, как это уже происходит.

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