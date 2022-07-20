Нефть падает в цене: в чем причина

Нефть снова отскочила в цене и двигается вниз в направлении 100 долларов. Какая стоимость нефти и что происходит на рынке читайте дальше.

Сколько стоит нефть

Августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 105,81 доллара на момент написания материала. С открытия рынка стоимость опустилась на 1,43%.

торгуются на уровне 105,81 доллара на момент написания материала. С открытия рынка стоимость опустилась на 1,43%. Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 102,64 доллара, по данным Yahoo!Finance, что на 1,52% меньше, чем на открытии рынка.

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Почему нефть дешевеет

На самом деле сейчас рынок нефти несколько "штормит": цена то резко падает, то резко растет, потому что разные факторы давят на рынок:

С одной стороны, росту цен способствует беспокойство относительно предложения нефти из-за санкций Запада в отношении россии. Ведь ЕС до конца года почти полностью откажется от российской нефти и ищет альтернативу.

С другой стороны, растет обеспокоенность возможной глобальной рецессией, которая обрушит спрос на нефть, а вместе с тем и цены.

В среду цена погрузилась в ожидание информации об объемах запаса нефти в США. Если запасы вырастут, как того ожидают, цена упадет – именно поэтому она немного и опустилась. В случае же падения объемов запасов цена вырастет.

Прогнозы для рынка нефти

Аналитики не могут однозначно ответить на вопрос, какими будут цены на нефть до конца года. Все потому, что никто не знает, когда ждать глобальную рецессию, которая, скорее всего, наступит. Ведь с глобальной рецессией снизится спрос на нефть, а с ним и цены.

Если ее не будет, то Goldman Sachs ожидает, что стоимость нефти Brent этим летом может возрасти до 140 долларов за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.

за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше за баррель в течение следующих 18 месяцев. Если же рецессия таки наступит, то нефть может упасть в цене до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup.

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