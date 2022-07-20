Скільки коштує нафта

Серпневі ф'ючерси марки Brent торгуються на рівні 105,81 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна опустилася на 1,43%.

торгуються на рівні 105,81 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна опустилася на 1,43%. Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 102,64 долара, за даними Yahoo!Finance, що на 1,52% менше, ніж на відкритті ринку.

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Чому нафта дешевшає

Насправді зараз ринок нафти дещо "штормить": ціна то різко падає, то різко росте, тому що різні фактори тиснуть на ринок:

З одного боку росту цін сприяє занепокоєння щодо пропозиції нафти через санкції Заходу щодо росії. Адже ЄС до кінця року майже повністю відмовиться від російської нафти і шукає альтернативи.

З іншого боку зростає занепокоєння щодо можливої глобальної рецесії, яка обвалить попит на нафту, а разом з тим і ціни.

У середу ціни опустилася в очікування інформації про обсяги запасу нафти у США. Якщо запаси зростуть, як того очікують, то ціна впаде – власне тому воно трохи й опустилася. Натомість у випадку падіння обсягів запасів ціна виросте.

Прогнози для ринку нафти

Аналітики не можуть однозначно дати відповідь на питання, якими будуть ціни на нафту до кінця року. Все тому, що ніхто не знає, коли чекати на глобальну рецесію, яка скоріш за все таки настане. Адже з глобальною рецесією впаде попит на нафту, а з ним і ціни.

Якщо її не буде, то Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.

за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців. Якщо ж рецесія таки настане, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.

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