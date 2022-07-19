Нефти может быть недостаточно: цены уже пошли вверх

19 июля 2022 , 11:36
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Нефть продолжает дорожать из-за беспокойства относительно недостаточного предложения энергоносителя на рынке. Какая стоимость нефти и происходящего на рынке читайте дальше.

За понедельник, 18 июля, цены на нефть выросли на 5%. Во вторник тренд роста продолжается, хотя пока не столь существенно.

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Сколько стоит нефть

  • Августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 106,73 доллара на момент написания материала. С открытия рынка стоимость поднялась на 0,36%.
  • Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 103,05 доллара, по данным Yahoo! Finance , что на 0,44% больше, чем на открытии рынка.

Почему нефть дорожает

На самом деле сейчас рынок нефти несколько "штормит": цена то резко падает, то резко растет, потому что разные факторы давят на рынок:

  • С одной стороны, росту цен способствует беспокойство относительно предложения нефти из-за санкций Запада в отношении России. Ведь ЕС до конца года почти полностью откажется от российской нефти и ищет альтернативу.
  • С другой стороны, растет обеспокоенность возможной глобальной рецессией, которая обрушит спрос на нефть, а вместе с тем и цены.

Цены на нефть, возможно, достигли своего пика, но не похоже на то, что они будут существенно снижаться в дальнейшем, если нам ОПЕК+ не подкинет большой сюрприз,
сказал Джеффри Галли, старший рыночный аналитик OANDA.

На прошлой неделе президент США Джо Байден посетил крупнейшего экспортера нефти в Саудовскую Аравию, надеясь заключить соглашение об увеличении добычи нефти. Однако договоренности не удалось достичь. Неудачные переговоры и являлись основной причиной резкого скачка в ценах 18 июля.

Прогнозы для рынка нефти

Сейчас существуют очень разные прогнозы относительно цен на нефть, в зависимости от того, когда наступит рецессия в мире.

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Автор: Юлія Поскробок