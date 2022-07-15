Ценовые качели: нефть снова стоит свыше 100 долларов
15 июля 2022 , 16:33Читати новину українською
Нефть "ходит" вокруг отметки в 100 долларов уже несколько дней. Что происходит на рынке нефти и почему цены так быстро меняются, рассказываем в материале 24 канала.
Сколько стоит нефть
- Августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 102,14 доллара на момент написания материала. С открытия рынка цена поднялась более чем на 3%.
- Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 98,36 доллара, по данным Yahoo!Finance, что на 2,69% больше, чем на открытии рынка.
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Почему нефть дорожает
Нефть восстанавливается после резкого падения – это естественное состояние рынка, особенно ввиду того, что спрос сейчас выше предложения. Ведь страны ОПЕК все еще не могут выйти на целевой уровень добычи – в частности, стало известно, что Саудовская Аравия не в состоянии быстро нарастить добычу нефти. Более того, страны ЕС ищут альтернативу российской нефти.
Прогнозы для рынка нефти
Сейчас существуют очень разные прогнозы относительно цен на нефть, в зависимости от того, когда наступит рецессия в мире.
- Если ее не будет, то Goldman Sachs ожидает, что стоимость нефти Brent этим летом может возрасти до 140 долларов за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.
- Если же рецессия таки наступит, то нефть может упасть в цене до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup.
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