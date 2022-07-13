Нефть восстанавливается после резкого падения: что драйвит цены

После очередного обвала на рынке нефти цены снова поползли вверх. Что происходит на рынке нефти и почему его "штормит", рассказываем в материале 24 канала.

За минувшие сутки нефть подешевела примерно на 7%. Но уже в среду, 13 июля, цены начали восстанавливать утраченное накануне.

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Сколько стоит нефть

Августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 100,48 доллара на момент написания материала. С открытия рынка цена поднялась с 99,31 доллара на 1%.

торгуются на уровне 100,48 доллара на момент написания материала. С открытия рынка цена поднялась с 99,31 доллара на 1%. Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 96,86 доллара, по данным Yahoo!Finance, что на 1,06% больше, чем на открытии рынка.

Почему нефть дорожает

Нефть восстанавливается после резкого падения – это естественное состояние рынка, особенно ввиду того, что спрос сейчас выше предложения. Ведь страны ОПЕК по-прежнему не могут выйти на целевой уровень добычи, а страны ЕС ищут альтернативу российской нефти. Однако есть ряд факторов, ограничивающих рост нефти и даже способствующих ее падению:

запасы нефти в США выросли;

количество новых случаев заболевания коронавирусом в Китае возросло, что приведет к уменьшению спроса на нефть;

американский доллар укрепился до 20-летнего максимума, что также оказывает давление на цены на нефть.

Прогнозы для рынка нефти

Сейчас существуют очень разные прогнозы относительно цен на нефть, в зависимости от того, когда наступит рецессия в мире.

Если ее не будет, то Goldman Sachs ожидает, что стоимость нефти Brent этим летом может возрасти до 140 долларов за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше барреля в течение следующих 18 месяцев.

за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше барреля в течение следующих 18 месяцев. Если же рецессия все-таки наступит, то нефть может упасть в цене до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup.

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