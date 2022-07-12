Новый обвал на рынке нефти: почему цена падает

12 июля 2022 , 16:17
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Нефть снова стремительно падает в цене. В этот раз причина в сильном долларе и ожидаемом уменьшении спроса на энергоносители.

Во вторник, 12 июля, нефть подешевела почти на 5%. В первой половине 2022 года нефть постоянно росла в цене, но уже с начала июля она демонстрирует противоположную тенденцию – цена уже опустилась почти на 12%.

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Сколько стоит нефть

  • Августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 102,87 доллара на момент написания материала. С открытия рынка стоимость опустилась на 4%. В определенный момент стоимость упала до 101,48 доллара.
  • Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 99,68 доллара, по данным Yahoo! Finance, что на 4,24% меньше, чем на открытии рынка. Минимально цена сегодня падала до 98,40 доллара.

Почему нефть дешевеет

  • Коронавирус в Китае. Количество новых случаев заболевания выросло. Это пугает инвесторов, поскольку новые карантинные ограничения в Китае привели бы к уменьшению спроса на нефть.
  • Крепкий доллар. Американский доллар укрепился до 20-летнего максимума. Это также оказывает давление на цены на нефть.

Прогнозы для рынка нефти

Это не все причины турбулентности. Рынок нефти "растерян". С одной стороны, росту цен способствует то, что спрос на нефть превышает предложение: страны ОПЕК все еще не могут выйти на целевой уровень добычи, а страны ЕС ищут альтернативу российской нефти. С другой стороны, инвесторы в ожидании глобальной рецессии, которая обвалит спрос на нефть.

Поэтому сейчас существуют очень разные прогнозы относительно цен на нефть, в зависимости от того, когда наступит рецессия в мире.

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Автор: Юлія Поскробок