У вівторок, 12 липня, нафта подешевшала майже на 5%. В першій половині 2022 року нафта весь час росла в ціні, але вже з початку липня вона демонструє протилежну тенденцію – ціна вже опустилася майже на 12%.

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Скільки коштує нафта

Серпневі ф'ючерси марки Brent торгуються на рівні 102,87 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна опустилася на 4%. В певний момент вартість впала до 101,48 долара.

торгуються на рівні 102,87 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна опустилася на 4%. В певний момент вартість впала до 101,48 долара. Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 99,68 долара, за даними Yahoo!Finance, що на 4,24% менше, ніж на відкритті ринку. Мінімально ціна сьогодні падала до 98,40 долара.

Чому нафта дешевшає

Коронавірус в Китаї . Кількість нових випадків захворювання зросла. Це лякає інвесторів, оскільки нові карантинні обмеження в Китаї призвели б до зменшення попиту на нафту.

. Кількість нових випадків захворювання зросла. Це лякає інвесторів, оскільки нові карантинні обмеження в Китаї призвели б до зменшення попиту на нафту. Міцний долар. Американський долар зміцнився до 20-річного максимуму. Це також тисне на ціни на нафту.

Прогнози для ринку нафти

Це не всі причинити турбулентності. Ринок нафти "розгублений". З одного боку, росту цін сприяє те, що попит на нафту переважає пропозицію: країни ОПЕК все ще не можуть вийти на цільовий рівень видобутку, а країни ЄС шукають альтернативу російській нафті. З іншого боку, інвестори в очікування глобальної рецесії, яка обвалить попит на нафту.

Тож зараз існують дуже різні прогнози щодо цін на нафту, в залежності від, чи та коли настане рецесія у світі.

Якщо її не буде, то Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.

за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців. Якщо ж рецесія таки настане, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.

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