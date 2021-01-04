Первая криптовалюта мира в 2020 побила все возможные рекорды. Однако 4 января курс биткоина резко обвалился. Какая цена биткоина сейчас, читайте на Финансы 24.

Биткоин торговался на отметке 28470 (в 12:18) по индексу Investing.com в понедельник, 4 января, снизившись более чем на 20% за последние сутки. Это самая большая однодневная потеря с 12 марта 2020 года.

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Рыночная капитализация биткоина упала до 553,8 миллиарда долларов. Это около 67% от общей рыночной капитализации криптовалют. До этого рыночная капитализация составляла 612,9 миллиарда долларов.

За предыдущие двадцать четыре часа биткоин торговался в диапазоне от 28 204 до 33 587 долларов.

Как биткойн рекордно рос

Неделя перед Новым годом и несколько первых дней 2021 стали для биткоина постоянным побитиям рекордов. Цена биткоина установила исторический максимум 3 января, достигнув 34 755 доллара.

Что происходит с другими криптовалютами

Ethereum составил 901,03 доллара за индексом Investing.com, что на 8,32% больше чем в предыдущий день.

Tether торговался на уровне 1,0006 доллара, практически не изменившись в цене.

Рыночная капитализация Ethereum составляет 105,4 миллиарда долларов, или 12,69% от общей рыночной капитализации криптовалют, тогда как рыночная капитализация Tether составляет 21,3 миллиарда долларов, или 2,57% от общей стоимости рынка криптовалют.

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