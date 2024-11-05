Акции топовых компаний США фиксируют потери на рынке

Во вторник, 5 ноября, индекс S&P 500, в который входят акции компаний с наибольшей рыночной капитализацией, демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Сегодня этот показатель упал 0,26% до 5712,69. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Интересно, что утром фьючерс на американский индекс S&P 500 зафиксировал незначительный рост. Этот индикатор прибавил 0,03% до 5744,75 пункта. На рынок влияют выборы президента в США, заседание Федерального резерва по монетарной политике на этой неделе.

Актуально! С начала года индекс S&P 500 вырос почти на 20%. Об этом свидетельствуют данные MarketWatch.

К теме! Доллар США также демонстрирует отрицательную динамику на рынке в день президентских выборов в США.

В то же время важно учитывать данные за предыдущий торговый день. 4 ноября индекс S&P 500 снизился на 0,28%. В целом этот индекс упал почти до месячного минимума. Аналогичную динамику демонстрировали и индексы Dow Jones и Nasdaq 100, которые зафиксировали спад на 0,61% и 0,35% соответственно.