Курс доллара на сегодня

Во вторник, 5 ноября, курс доллара снизился. Трейдеры ожидают результатов президентских выборов в США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Камала Харрис против Дональда Трампа: что может означать победа каждого из них для мира финансов

В то же время волатильность опционов резко возросла после того, как недавние опросы разрушили некоторые рыночные ставки на победу республиканца Дональда Трампа. Тогда как шансы Камалы Харрис на победу выросли.

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В последние недели финансовые рынки склонялись в пользу победы Трампа, который продвигает план введения новых тарифов, которые могут спровоцировать новый всплеск инфляции в США. На этом фоне, вероятнее всего, будет расти доходность облигаций США, а доллар – укреплять позиции на рынке. О влиянии победы Харрис или Трампа на выборах в США – читайте здесь.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 106,52;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США подешевел на 0,13%, опустившись до 103,75, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 103,69 – 103,96.

Зато позиции евро выросли на 0,15% относительно доллара. В то же время британский фунт, который в начале ноября зафиксировал наибольший обвал с 2018 года, подорожал на 0,2%. Тогда как японская иена демонстрировала стабильную динамику.