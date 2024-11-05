Рубль обвалился в цене

Во вторник, 5 ноября, российский рубль зафиксировал новый обвал на рынке. Валюта оказалась под давлением нескольких важных факторов влияния. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Во-первых, рубль теряет позиции во время торгов на фоне сезонного снижения активности экспортеров в промежутке между циклическими налогами. Во-вторых, российская валюта обесценивается из-за практики продажи нефти за рубли. Это приводит к уменьшению объемов выручки в валюте.

Еще один фактор влияния на рынке – это президентские выборы в США, которые усиливают неопределенность на рынке. При этом рубль теряет позиции против трех валют: юаня, доллара и евро. На данный момент известно, что российская валюта просела на 0,7% относительно юаня. Кроме того, рубль подешевел на 0,5% и 0,9% по отношению к доллару и евро соответственно.

По состоянию на 5 ноября курс валют в России колеблется на таких уровнях: