Россиян призвали закрытые позиции на Binance

Крупнейшая криптобиржа в мире сообщила своим клиентам из России о необходимости миграции аккаунта, погашении всех нерешенных обязательств и выводе средств с платформы. Это нужно было сделать до 29 декабря 2023 года. Дело в том, что компания будет постепенно закрывать все открытые позиции россиян. Об этом сообщают российские СМИ.

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Команда Binance, в частности, предлагала россиянам вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений. Еще одна немаловажная деталь – письма с напоминанием от криптобиржи пришли тем пользователям, чье местоположение временно или постоянно определено на территории России.

Это не первые подобные шаги криптобиржи по отношению к россиянам:

В начале 2023 года криптобиржа Binance приняла решение об ограничении на покупку евро и доллара через Р2Р сервис для россиян;

В то же время во второй половине сентября компания сообщила об окончательном выходе с рынка агрессора;

Свой бизнес, согласно заявлению Binance, будет продан выше упомянутой компании CommEX.

Напомним, что за 2023 год личный капитал основателя и бывшего генерального директора криптобиржи Binance Чанпен Чжао вырос на 25 миллиардов долларов. Это произошло благодаря восстановлению рынка криптовалют. Однако стоит напомнить, что у бизнесмена серьезные проблемы с американскими регуляторами, а также ему грозит реальный срок заключения.