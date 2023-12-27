Как выросло состояние

Своего максимума состояние основателя и эксглавы Binance потерпело еще в январе 2022 года – 96,6 миллиарда долларов, и в июне – 50 миллиардов долларов.

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В течение всего 2023 года они выросли на 25 миллиардов долларов. Это позволило ему возглавить список миллиардеров, чьи предполагаемые чистые активы выросли за год.

Также свой капитал смогли восстановить:

CEO Coinbase Брайан Армстронг – на 5,8 миллиарда до 7,2 миллиарда долларов;

соучредитель биржи Фред Эрсам – на 1,8 миллиарда, до 2,5 миллиарда долларов;

основатель DCG Барри Силберт – на 1,5 миллиарда, до 2 миллиардов долларов.

основатели Gemini Тайлер и Кэмерон Винклвосы – на 1,4 миллиарда, до 2,7 миллиарда долларов.

Напомним! Годовой прирост состояния эксглавы Binance более чем в 5 раз превысил сумму 4,3 миллиарда долларов, которую эта компания согласилась заплатить в рамках соглашения с Минюстом США.