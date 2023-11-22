Чанпен Чжао не просто покидает должность, но и признал себя виновным в отмывании денег. На этот шаг бизнесмен пошел, чтобы спасти криптобиржу Binance. Таким образом, компания сможет и дальше работать.

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Глава Binance уходит с должности и признал себя виновным в отмывании денег

В результате Binance должен заплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. В то же время для США это станет одним из самых больших штрафов по уголовным делам, связанным с криптовалютой. Против криптобиржи США выдвинули следующие обвинения:

Отмывание денег;

Ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег;

Нарушение санкций в США.

Более того, компания Binance признала, что через ее платформу проводили транзакции, связанные с ХАМАС и другими террористическими организациями. Кроме того, сообщают, что криптобиржа позволила провести через свои системы, по меньшей мере, 1,1 миллиона транзакций на более 898 миллионов долларов между клиентами из США и Ирана.

В то время как лично Чанпен Чжао обязан оплатить 50 миллионов долларов в формате штрафа, являющегося частью сделки, согласно которой он уходит с должности генерального директора Binance, однако он сохранил у себя контрольный пакет акций своего детища, по данным WSJ. Сторонами этого соглашения также выступили следующие американские ведомства:

Министерство юстиции США,

Министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США.

Таким образом, в США завершили расследование по деятельности крупнейшей криптобиржи в мире, которое длилось много лет. В настоящее время Чжао угрожает 10 лет заключения. Однако считают, что благодаря вышеупомянутому соглашению он получит не больше 18 месяцев. Добавляют, что дело бизнесмена будет рассматривать федеральный суд в Сиэтле, где Чжао должен признать свою вину.

По данным Forbes, личный капитал Чжао в настоящее время составляет 10,2 миллиарда долларов. Интересно, что в 2022 году его состояние оценивали в 65 миллиардов долларов. Новость о соглашении между Чжао и регуляторами США всколыхнула рынок криптовалют. Курс биткоина упал на 1,5%, а Ethereum подешевел на 2,5%. В то время как Binance Coin потерял в цене 6,3%, сообщает WSJ.