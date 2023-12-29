Росіян закликали закриті позиції на Binance

Найбільша криптобіржа у світі повідомила своїм клієнтам з Росії про необхідність міграції акаунта, погашення усіх невирішених зобов'язань та виведення коштів з платформи. Це потрібно було зробити до 29 грудня 2023 року. Річ у тому, що далі компанія буде поступово закривати усі відкриті позиції росіян. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Команда Binance, зокрема, пропонувала росіянам вивести кошти на біржу CommEX чи будь-яку іншу криптоплатформу без обмежень. Ще одна важлива деталь – листи з нагадуванням від криптобіржі прийшли тим користувачам, чиє місце розташування тимчасово або постійно визначено на території Росії.

Це не перші подібні кроки криптобіржі щодо росіян:

На початку 2023 року криптобіржа Binance ухвалила рішення про обмеження на купівлю євро та долара через Р2Р сервіс для росіян;

Натомість у другій половині вересня компанія повідомила про остаточний вихід з ринку агресора;

Свій бізнес, згідно з заявою Binance, продадуть вище згаданій компанії CommEX.

Нагадаємо, що за 2023 рік особистий капітал засновника та колишнього генерального директора криптобіржі Binance Чанпена Чжао зросли на 25 мільярдів доларів. Це сталося завдяки відновленню ринку криптовалют. Проте варто нагадати, що у бізнесмена серйозні проблеми з американськими регуляторами, а також йому загрожує реальний термін ув'язнення.