Бриллианты попали в список активов, стоимость которых стремительно растет. На прошлой неделе необработанные драгоценные камни, которые обычно используют для изготовления колец, выросли в цене на 10% по сравнению с предыдущим аукционом. В течение нескольких часов некоторые камни переходили из рук в руки на вторичном рынке с дополнительной наценкой в 10%.

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Бриллианты

Скачок цены свидетельствует о восстановлении отрасли, которая до недавнего времени была в упадке. Крупнейшие добытчики сидели на миллиардах долларов излишков запасов. Отрасль ювелирных изделий стала роскошным бенефициаром пандемии коронавируса, поскольку ее целевая аудитория застряла дома, которой не оставалось ничего как тратить свои деньги на драгоценные камни. Представители этого сектора несколько обеспокоены своим будущим. Главный вопрос, который их волнует, – это продолжительность спроса после открытия экономики. Пока же отрасль переживает дефицит предложения.

Рынок алмазного сырья очень горячий. Все категории алмазов покупают с энтузиазмом. В настоящее время наблюдается дефицит предложения. Это создает ощущение дефицита на каждом этапе конвейера,

– сказал Аниш Аггарвал, партнер специализированной консультационной фирмы из алмазов Gemdax.

Элитные авто

Новым генеральным директором итальянского производителя роскошных автомобилей Ferrari NV выбрали Бенедетто Винья, который возглавляет производителя микросхем STMicroelectronics NV. Винья займет новый пост 1 сентября. Это назначения имеет чрезвычайно важную роль для сектора, в котором руководителями компаний крайне редко становятся представители других профессиональных кругов. Акции компаний упали в цене, ведь инвесторы "переваривали" неожиданное назначение.

Ожидается, что Бенедетто Винья станет человеком, который привнесет в компанию технологический опыт. Одна из его ключевых задач – найти баланс между традиционными покупателями, которые ожидают шума двигателя внутреннего сгорания, и молодым поколением, которое стремится перейти на электронные виды двигателей. Этим путем уже пошли Porsche и Lamborghini.

Назначение молодого человека из области технологий задает тон тому, куда движется Ferrari. На наш взгляд, наибольшие проблемы, с которыми компания столкнется в ближайшее десятилетие, будут связаны с изменением ландшафта автомобильных технологий как люксового бренда,

– сказал Том Нараян, аналитик RBC Capital Markets.

Ferrari меняет подход к развитию компании / Фото Unsplash

Победа Biogen Inc.

Большая ставка наконец окупилась для компании Biogen Inc. В понедельник Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов одобрила препарат Aduhelm. Это первое лекарство против болезни Альцгеймера почти за 20 лет . На фоне этого ценные бумаги компании выросли сразу на 38%. Добавим, что одобрение этого препарата не обошлось без скандалов. Один из врачей совещательной комиссии FDA, который подал в отставку в знак протеста, назвал это разрешение "пожалуй, худшим решением об утверждении лекарств в новейшей истории США".

Эта новость потенциально может изменить правила игры для Biogen. Одобрение препарата свидетельствует о "повышении уровня доверия к менеджменту, оценив высокий риск и стратегии развития крупных вознаграждений", и гарантирует, что фирма получит еще один двигатель роста, поскольку срок действия патента на терапию рассеянного склероза Tecfidera заканчивается.

Крипто-альтернативы

Интерес к поиску креативных способов воздействия на криптовалюты никуда не исчез даже несмотря на турбулентность биткоина. Американские регуляторы неоднократно откладывали утверждение любых биткоин-ETF. Но компания Invesco подала заявку на запуск ETF в криптовалютные акции. Invesco – это далеко не единственная фирма, которая ищет альтернативные способы доступа к этому пространству. Volt Bitcoin Revolution подала аналогичную заявку на этой неделе.

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Кроме того, компания-производитель программного обеспечения MicroStrategy Inc. продала ненужные облигации на 500 миллионов долларов для финансирования покупок биткоина. Это первое подобное соглашение в истории. Частично импульсом спроса было желание инвесторов, которые не могут приобрести цифровые монеты через структуру их фондов, но все равно стремятся влиять на биткоин. Вкладчики получат 6,125% купона на облигацию.

Биткойн прибыл на Уолл-стрит. Моя миссия состоит в том, чтобы проложить канал между океаном обычных активов на 400 триллиона долларов и прудом биткоина на 1 триллион долларов,

– заявил генеральный директор Майкл Сейлор.