Марки нефти: сколько их существует и чем отличаются

Значительные колебания цен на нефть оказывают серьезное влияние на экономику во всем мире. При этом на международном рынке существует более 160 различных сортов сырой нефти, каждый из которых отличается географией добычи, характеристиками и ценами.

Какие основные марки нефти?

Чтобы упростить торговлю, участники рынка ориентируются на ограниченное количество эталонных сортов (марок) нефти: Brent, West Texas Intermediate (WTI) и Dubai Crude Остальные марки, в зависимости от качества, плотности и содержания серы, оцениваются с надбавкой или скидкой относительно этих сортов, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что такое Brent?

Нефть марки Brent, добываемой в Северном море, считается основным мировым эталоном. Несмотря на то что объемы поставок этой марки ниже по сравнению с рядом других сортов, например, саудовских, именно она используется для определения цен примерно на две трети всей нефти, поставляемой на международный рынок.

Что такое West Texas Intermediate?

В США основным сортом является нефть West Texas Intermediate – ее котировки определяют цены на сырую нефть, продаваемую на американском рынке.

На Нью-Йоркской товарной бирже WTI классифицируется как "легкая малосернистая нефть", то есть с низким содержанием серы и невысокой плотностью.

Что такое Dubai Crude?

Нефть Dubai, добываемая в Объединенных Арабских Эмиратах, служит основным ценовым ориентиром для сортов сырой нефти, поставляемых в страны Азии.

Она используется не из-за больших запасов, а, потому что является одной из немногих марок в регионе Персидского залива, которые доступны для спотовых (разовых) продаж, а не только по долгосрочным контрактам.

Что такое Корзина ОПЕК?

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) использует собственный эталон – цену корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket). Это средняя цена сортов нефти, добываемых в странах-членах картеля.

В корзину входят:

Saharan Blend (Алжир);

Djeno (Конго)

Zafiro (Экваториальная Гвинея);

Rabi Light (Габон);

Iran Heavy (Исламская Республика Иран);

Basra Medium (Ирак);

Kuwait Export (Кувейт);

Es Sider (Ливия);

Bonny Light (Нигерия);

Arab Light (Саудовская Аравия);

Murban (ОАЭ);

Merey (Венесуэла).

Разница в цене между Brent, WTI и корзиной ОПЕК обычно незначительна, поскольку все эти сорта тесно коррелируют между собой.

Среди других популярных марок можно выделить:

Tapis Crude – малосернистая нефть, торгующаяся в Сингапуре;

Western Canadian Select – тяжелая нефть из Канады;

Bonny Light – легкая нефть из Нигерии, также входящая в корзину ОПЕК;

Urals – российская экспортная смесь;

Isthmus – мексиканская марка, используемая в поставках на рынки Северной и Южной Америки.

Эти сорта не являются глобальными, но играют важную роль в региональной торговле.