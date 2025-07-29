Какие основные марки нефти?

Чтобы упростить торговлю, участники рынка ориентируются на ограниченное количество эталонных сортов (марок) нефти: Brent, West Texas Intermediate (WTI) и Dubai Crude Остальные марки, в зависимости от качества, плотности и содержания серы, оцениваются с надбавкой или скидкой относительно этих сортов, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что такое Brent?

Нефть марки Brent, добываемой в Северном море, считается основным мировым эталоном. Несмотря на то что объемы поставок этой марки ниже по сравнению с рядом других сортов, например, саудовских, именно она используется для определения цен примерно на две трети всей нефти, поставляемой на международный рынок.

Что такое West Texas Intermediate?

В США основным сортом является нефть West Texas Intermediate – ее котировки определяют цены на сырую нефть, продаваемую на американском рынке.

На Нью-Йоркской товарной бирже WTI классифицируется как "легкая малосернистая нефть", то есть с низким содержанием серы и невысокой плотностью.

Что такое Dubai Crude?

Нефть Dubai, добываемая в Объединенных Арабских Эмиратах, служит основным ценовым ориентиром для сортов сырой нефти, поставляемых в страны Азии.

Она используется не из-за больших запасов, а, потому что является одной из немногих марок в регионе Персидского залива, которые доступны для спотовых (разовых) продаж, а не только по долгосрочным контрактам.

Что такое Корзина ОПЕК?

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) использует собственный эталон – цену корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket). Это средняя цена сортов нефти, добываемых в странах-членах картеля.

В корзину входят:

Saharan Blend (Алжир);

Djeno (Конго)

Zafiro (Экваториальная Гвинея);

Rabi Light (Габон);

Iran Heavy (Исламская Республика Иран);

Basra Medium (Ирак);

Kuwait Export (Кувейт);

Es Sider (Ливия);

Bonny Light (Нигерия);

Arab Light (Саудовская Аравия);

Murban (ОАЭ);

Merey (Венесуэла).

Разница в цене между Brent, WTI и корзиной ОПЕК обычно незначительна, поскольку все эти сорта тесно коррелируют между собой.

Среди других популярных марок можно выделить:

Tapis Crude – малосернистая нефть, торгующаяся в Сингапуре;

Western Canadian Select – тяжелая нефть из Канады;

Bonny Light – легкая нефть из Нигерии, также входящая в корзину ОПЕК;

Urals – российская экспортная смесь;

Isthmus – мексиканская марка, используемая в поставках на рынки Северной и Южной Америки.

Эти сорта не являются глобальными, но играют важную роль в региональной торговле.