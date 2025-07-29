Какие основные марки нефти?
Чтобы упростить торговлю, участники рынка ориентируются на ограниченное количество эталонных сортов (марок) нефти: Brent, West Texas Intermediate (WTI) и Dubai Crude Остальные марки, в зависимости от качества, плотности и содержания серы, оцениваются с надбавкой или скидкой относительно этих сортов, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Что такое Brent?
Нефть марки Brent, добываемой в Северном море, считается основным мировым эталоном. Несмотря на то что объемы поставок этой марки ниже по сравнению с рядом других сортов, например, саудовских, именно она используется для определения цен примерно на две трети всей нефти, поставляемой на международный рынок.
Что такое West Texas Intermediate?
В США основным сортом является нефть West Texas Intermediate – ее котировки определяют цены на сырую нефть, продаваемую на американском рынке.
На Нью-Йоркской товарной бирже WTI классифицируется как "легкая малосернистая нефть", то есть с низким содержанием серы и невысокой плотностью.
Что такое Dubai Crude?
Нефть Dubai, добываемая в Объединенных Арабских Эмиратах, служит основным ценовым ориентиром для сортов сырой нефти, поставляемых в страны Азии.
Она используется не из-за больших запасов, а, потому что является одной из немногих марок в регионе Персидского залива, которые доступны для спотовых (разовых) продаж, а не только по долгосрочным контрактам.
Что такое Корзина ОПЕК?
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) использует собственный эталон – цену корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket). Это средняя цена сортов нефти, добываемых в странах-членах картеля.
В корзину входят:
- Saharan Blend (Алжир);
- Djeno (Конго)
- Zafiro (Экваториальная Гвинея);
- Rabi Light (Габон);
- Iran Heavy (Исламская Республика Иран);
- Basra Medium (Ирак);
- Kuwait Export (Кувейт);
- Es Sider (Ливия);
- Bonny Light (Нигерия);
- Arab Light (Саудовская Аравия);
- Murban (ОАЭ);
- Merey (Венесуэла).
Разница в цене между Brent, WTI и корзиной ОПЕК обычно незначительна, поскольку все эти сорта тесно коррелируют между собой.
Среди других популярных марок можно выделить:
- Tapis Crude – малосернистая нефть, торгующаяся в Сингапуре;
- Western Canadian Select – тяжелая нефть из Канады;
- Bonny Light – легкая нефть из Нигерии, также входящая в корзину ОПЕК;
- Urals – российская экспортная смесь;
- Isthmus – мексиканская марка, используемая в поставках на рынки Северной и Южной Америки.
Эти сорта не являются глобальными, но играют важную роль в региональной торговле.