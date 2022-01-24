Продажи предметов роскоши выросли почти вдвое по сравнению с 2019 годом, то есть к началу пандемии коронавируса.

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Акцент на предметы роскоши в Китае

Согласно данным компании Bain, продажи предметов роскоши на территории материкового Китая в 2021 году выросли на 36% до 73,59 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим годом. Развитие этого сектора происходит, несмотря на всеобщее падение продаж в розничной торговле в Китае с начала пандемии в 2020 году.

Новые данные от Bain также свидетельствуют о развитии внутреннего китайского рынка как места назначения для многих международных брендов. Доля материкового Китая на глобальном рынке предметов роскоши в 2021 году выросла почти до 21% . Годом ранее этот показатель равнялся 20%.

Мы ожидаем, что этот рост продолжится, что позволит стране стать самым крупным в мире рынком предметов роскоши к 2025 году – независимо от будущих моделей международных путешествий,

– говорится в отчете.

Аналитики Bain назвали Китай лучшим рынком потребителей, поскольку в стране увеличивается количество людей, имеющих устойчивые доходы, достаточное для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей. Они добавили, что средний рост наличного дохода опережает инфляцию.

Доля Китая на глобальном рынке предметов роскоши выросла / Фото Getty Images

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Ставка на D uty-free

Бума продаж в этом секторе способствовало увеличению количества Duty-free магазинов в Китае. В течение последних двух лет власти уменьшили налоги и ввели ряд других привлекательных для бизнеса мер по превращению этого региона в центр свободной торговли и международный центр потребления.

К теме! Кроме того, еще до начала карантинных ограничений многие международные бренды переезжали в провинцию Хайнань или в другие регионы Китая из Гонконга. Главная причина – массовые протесты.