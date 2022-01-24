Продажі предметів розкоші виросли майже вдвічі у порівнянні з 2019 роком, тобто до початку пандемії коронавірусу.

Зверніть увагу Масштабні плани: як міста та країни використовують криптовалюти для свого розвитку

Акцент на предметах розкоші у Китаї

Згідно з даними компанії Bain, продажі предметів розкоші на території материкового Китаю у 2021 році виросли на 36% до 73,59 мільярда доларів у порівнянні з попереднім роком. Розвиток цього сектору відбувається попри загальне падіння продажів у роздрібній торгівлі у Китаї з початку пандемії у 2020 році.

Нові дані від Bain також свідчать про розвиток внутрішнього китайського ринку, як місця призначення для багатьох міжнародних брендів. Частка материкового Китаю на глобальному ринку предметів розкоші у 2021 році виросла майже до 21%. Роком раніше цей показник дорівнював 20%.

Ми очікуємо, що це зростання продовжиться, що дозволить країні стати найбільшим у світі ринком предметів розкоші до 2025 року – незалежно від майбутніх моделей міжнародних подорожей,

– йдеться у звіті.

Аналітики Bain назвали Китай найкращим ринком споживачів, оскільки у країні збільшується кількість людей, які мають стійкі доходи, достатні для задоволення широкого кола матеріальних і соціальних потреб. Вони додали, що середнє зростання наявного доходу випереджає інфляцію.

Частка Китаю на глобальному ринку предметів розкоші зросла / Фото Getty Images

Актуально Міністр фінансів Туреччини спрогнозував пік інфляції: чи перетне цей показник позначку у 50%

Ставка на D uty-free

Буму продажів у цьому секторі сприяло збільшення кількості Duty-free магазинів у Китаї. Протягом останніх двох років влада зменшила податки та запровадила низку інших привабливих для бізнесу заходів задля перетворення цього регіону на осередок вільної торгівлі та міжнародний центр споживання.

До теми! Крім того, ще до початку карантинних обмежень чимало міжнародних брендів переїжджали до провінції Хайнань або в інші регіони Китаю з Гонконгу. Головна причина – масові протести.

Згідно з останніми даними Bain, продажі предметів розкоші в Duty-free магазинах у Хайнані виросли на 85% у 2021 році, досягнувши 60 мільярдів юанів або 9,4 мільярда доларів. Проте у Bain додали, що найбільшим драйвером успіху цього бізнесу є знижки. Суттєва різниця між офіційною ціною та ціною у магазинах в провінції Хайнань сприяла сповільненню зростання інших каналів продажу, принаймні для деяких продуктів, йдеться у звіті.