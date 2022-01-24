Продажі предметів розкоші виросли майже вдвічі у порівнянні з 2019 роком, тобто до початку пандемії коронавірусу.
Зверніть увагу Масштабні плани: як міста та країни використовують криптовалюти для свого розвитку
Акцент на предметах розкоші у Китаї
Згідно з даними компанії Bain, продажі предметів розкоші на території материкового Китаю у 2021 році виросли на 36% до 73,59 мільярда доларів у порівнянні з попереднім роком. Розвиток цього сектору відбувається попри загальне падіння продажів у роздрібній торгівлі у Китаї з початку пандемії у 2020 році.
Нові дані від Bain також свідчать про розвиток внутрішнього китайського ринку, як місця призначення для багатьох міжнародних брендів. Частка материкового Китаю на глобальному ринку предметів розкоші у 2021 році виросла майже до 21%. Роком раніше цей показник дорівнював 20%.
Ми очікуємо, що це зростання продовжиться, що дозволить країні стати найбільшим у світі ринком предметів розкоші до 2025 року – незалежно від майбутніх моделей міжнародних подорожей,
– йдеться у звіті.
Аналітики Bain назвали Китай найкращим ринком споживачів, оскільки у країні збільшується кількість людей, які мають стійкі доходи, достатні для задоволення широкого кола матеріальних і соціальних потреб. Вони додали, що середнє зростання наявного доходу випереджає інфляцію.
Частка Китаю на глобальному ринку предметів розкоші зросла / Фото Getty Images
Актуально Міністр фінансів Туреччини спрогнозував пік інфляції: чи перетне цей показник позначку у 50%
Ставка на Duty-free
Буму продажів у цьому секторі сприяло збільшення кількості Duty-free магазинів у Китаї. Протягом останніх двох років влада зменшила податки та запровадила низку інших привабливих для бізнесу заходів задля перетворення цього регіону на осередок вільної торгівлі та міжнародний центр споживання.
Згідно з останніми даними Bain, продажі предметів розкоші в Duty-free магазинах у Хайнані виросли на 85% у 2021 році, досягнувши 60 мільярдів юанів або 9,4 мільярда доларів. Проте у Bain додали, що найбільшим драйвером успіху цього бізнесу є знижки. Суттєва різниця між офіційною ціною та ціною у магазинах в провінції Хайнань сприяла сповільненню зростання інших каналів продажу, принаймні для деяких продуктів, йдеться у звіті.