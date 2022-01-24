Нуреддин Небати представил подробный отчет о потребительских ценах в 2022 году на закрытой встрече с 60 экономистами и аналитиками.

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Инфляция в Турции может взлететь к новому пику

Министр финансов Турции прогнозирует, что инфляция достигнет пика на уровне 40% в течение следующих нескольких месяцев. При этом он добавил, что инфляция не пересечет 50% до конца года. Нуреддин Небати также рассказал что этот показатель вряд ли упадет ниже 30% к концу года, по словам одного из участников встречи. Министр отказался комментировать данные Bloomberg.

Что такое инфляция Это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу она несет для экономики.

Инфляция в Турции достигла 36,1% в декабре 2021 года. Это самый высокий показатель за последние 19 лет. Инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев выросли с 21,39% до 25,37%, согласно данным январского опроса центробанка среди участников рынка. Некоторые банки с Уолл-стрит прогнозируют, что прошлогодний валютный кризис может подтолкнуть инфляцию выше 50% .

Инфляция в Турции может добиться нового пика / Фото Getty Images

Скачок цен был вызван действиями центрального банка Турции. Речь идет о понижении базовой ставки на 500 пунктов на четырех заседаниях подряд. Этого требовал действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . По его мнению, такой подход будет сдерживать потребительские цены и ускорит экономический рост. Следовательно, главные факторы, способствовавшие инфляции:

обесценивание лиры,

рост мировых цен на энергоносители

Важно! В 2021 году за три месяца турецкая лира лишилась почти половины своей стоимости. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря экстренным действиям турецких властей в декабре. В частности, центробанк пообещал компаниям, конвертирующим свои депозиты в иностранной валюте и золотые в депозиты в лире, определенные поощрения.