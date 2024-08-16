США начали массово блокировать счета россиян

У россиян возникли новые проблемы в США. Банки из первой экономики мира блокируют их счета, если обнаруживают определенные финансовые операции.

США начали блокировать счета россиян

Американские банки начали блокировать счета граждан России. С конца 2023 года количество таких случаев стремительно возросло. Кредиторы идут на такой шаг, если россияне пытаются воспользоваться их услугами с территории государства-агрессора.

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Для примера, блокировка счетов следует за попыткой осуществить платеж или перевод с территории России, согласно данным из российских СМИ. Главной юридической основой для таких решений является приказ 14071 и разъяснений Управления контроля за иностранными активами США (OFAC) от марта 2022 года.

Это означает, чтоне могут предоставлять свои услуги лицам, которые находятся на территории России. Добавляют, что ни один из клиентов американских банков не оспаривал их решения.

Кроме того, отмечают, что блокировка счетов по IP-адресу – это признак того, что банки пытаются максимально соблюдать требования к санкциям, которые вводят США.

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