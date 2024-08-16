США почали блокувати рахунки росіян
Американські банки почали блокувати рахунки громадян Росії. З кінця 2023 року кількість таких випадків стрімко зросла. Кредитори йдуть на такий крок, якщо росіяни намагаються скористатися їхніми послугами з території держави-агресорки.
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Для прикладу, блокування рахунків слідує за спробою здійснити платіж або переказ з території Росії, згідно з даними з російськими ЗМІ. Головною юридичною основою для таких рішень є наказ 14071 та роз'яснень Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) від березня 2022 року.
Крім того, наголошують, що блокування рахунків за IP-адресою – це ознака того, що банки намагаються максимально дотримуватися вимог до санкцій, які запроваджують США.
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