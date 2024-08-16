США начали блокировать счета россиян

Американские банки начали блокировать счета граждан России. С конца 2023 года количество таких случаев стремительно возросло. Кредиторы идут на такой шаг, если россияне пытаются воспользоваться их услугами с территории государства-агрессора.

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Для примера, блокировка счетов следует за попыткой осуществить платеж или перевод с территории России, согласно данным из российских СМИ. Главной юридической основой для таких решений является приказ 14071 и разъяснений Управления контроля за иностранными активами США (OFAC) от марта 2022 года.

Кроме того, отмечают, что блокировка счетов по IP-адресу – это признак того, что банки пытаются максимально соблюдать требования к санкциям, которые вводят США.

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