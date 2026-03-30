30 марта, 10:50
3

Остановка нефтяной блокады Кубы: Трамп сделал новое заявление

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Трамп объявил о возможности изменения формата нефтяной блокады Кубы, допуская отправку сырой нефти из других стран.
  • Российский танкер под санкциями прибыл в кубинский порт с большим объемом сырой нефти, что стало важным для Кубы в условиях блокады.

Еще в воскресенье Трамп объявил, что он изменит формат нефтяной блокады Кубы. Как говорит американский президент, он не против, чтобы какая-то из стран отправляла сырую нефть на кубинскую территорию.

Какова ситуация с нефтяной блокадой Кубы?

Заявление Трампа прозвучало на фоне того, что российский танкер приблизился к кубинскому порту, сообщает Reuters.

Как показывают данные отслеживания, это российское судно находится под санкциями. Оно является частью – "теневого флота".

Этот танкер прибыл в порт в понедельник. Фактически, судно является спасательным кругом для Кубы, страдающей от нефтяной блокады.

Согласно данным мониторинга судов LSEG, судно "Анатолий Колодкин" вышло из российского порта Приморск, перевозя около 650 000 баррелей сырой нефти. В других сообщениях говорится о том, что на борту судна было 730 000 баррелей, 
– указывает издание.

Трамп выразил соболезнования кубинцам. Американский президент также указал, что страна происхождения судна не имеет значения.

 

Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки

Куба кончилась. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получат ли они корабль нефти, это не будет иметь значения. Я бы предпочел впустить ее, или Россию, или кого-то другого, потому что людям нужно тепло, охлаждение и все остальное, что нужно.

Также Трамп указал, что он обратит больше внимания на Кубу позже. Это произойдет тогда, когда будет заключено соглашение с Ираном.

Заметим, что возможность России поставлять нефть в разные страны, связана с ослаблением санкций. Эти изменения утвердили США, сообщает Reuters. Напомним, согласно решению американского правительства, теперь страны могут покупать российскую нефть, застрявшую в море.

Что важно знать о нефтяной блокаде Кубы?

  • Экспорт венесуэльской нефти на Кубу прекратился. Это произошло после захвата американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

  • Более того, тогда Трамп пригрозил ввести жесткие тарифы против любой страны, что решит поставлять нефть на Кубу. Это повлияло на Мексику, она остановила экспорт на кубинскую территорию.

  • После того, как 3 месяца не было нефтяных танкеров, на Кубе обострился энергетический кризис. На острове происходят отключения электроэнергии, строгое нормирование бензина.