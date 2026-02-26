Как снять наличные, когда нет света

Сейчас Украина переживает тяжелые времена. Россия активно работает над тем, чтобы оставить украинцев без света. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре, электроэнергия может исчезать на несколько суток.

Можно ли снять наличные, когда нет света?

Во время отсутствия света, снять наличные может быть проблематично. Ведь банкоматы часто не работают.

Читайте также Кредит до пенсии или долг "на тетрадь": почему Укрпочта пока не стала банком и возможно ли это

Сейчас существует решение этой проблемы. Речь идет о системе – Power Banking.

Заметим, что эта инициатива была реализована еще в конце 2022 года. Таким образом регулятор обеспечивал возможность получения наличных средств во время блэкаута, сообщает НБУ.

Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута. Отделения общей сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличности и дополнительный персонал,

– указывает Нацбанк.

Чтобы найти отделение Power Banking, нужно зайти в Дию. Эта информация представлена на карте Несокрушимости. Сейчас там есть отдельная вкладка с указанными данными, сообщает Дия.

Важно! Такая карта также есть на сайте НБУ. Найти ее можно по ссылке.

Отключение света – не повод отменять важные платежи или оставаться без наличных,

– говорится в сообщении портала Дия.

Какие функции выполняет Power Banking?

Система Power Banking позволяет получить наличные не только в банкомате. Это можно сделать и на кассе.

Также разрешается осуществлять платежи и перевод денег. Если в кассе имеется наличная валюта, то можно произвести обмен. К тому же в отделениях Power Banking предоставляются консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Обратите внимание! В отделениях Power Banking действует банкоматный национальный роуминг. Эта функция позволяет снять увеличенную сумму наличных. Ведь этих средств должно хватить для удовлетворения текущих потребностей гражданина.