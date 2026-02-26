Можно ли снять наличные, когда нет света?

Во время отсутствия света, снять наличные может быть проблематично. Ведь банкоматы часто не работают.

Сейчас существует решение этой проблемы. Речь идет о системе – Power Banking.

Заметим, что эта инициатива была реализована еще в конце 2022 года. Таким образом регулятор обеспечивал возможность получения наличных средств во время блэкаута, сообщает НБУ.

Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута. Отделения общей сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличности и дополнительный персонал,

– указывает Нацбанк.

Чтобы найти отделение Power Banking, нужно зайти в Дию. Эта информация представлена на карте Несокрушимости. Сейчас там есть отдельная вкладка с указанными данными, сообщает Дия.

Важно! Такая карта также есть на сайте НБУ. Найти ее можно по ссылке.

Отключение света – не повод отменять важные платежи или оставаться без наличных,

– говорится в сообщении портала Дия.

Какие функции выполняет Power Banking?

Система Power Banking позволяет получить наличные не только в банкомате. Это можно сделать и на кассе.

Также разрешается осуществлять платежи и перевод денег. Если в кассе имеется наличная валюта, то можно произвести обмен. К тому же в отделениях Power Banking предоставляются консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Обратите внимание! В отделениях Power Banking действует банкоматный национальный роуминг. Эта функция позволяет снять увеличенную сумму наличных. Ведь этих средств должно хватить для удовлетворения текущих потребностей гражданина.