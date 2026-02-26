Чи можна зняти готівку, коли немає світла?

Під час відсутності світла, зняти готівку може бути проблематично. Адже банкомати часто не працюють.

Наразі існує рішення цієї проблеми. Йдеться про систему – Power Banking.

Зауважимо, що ця ініціатива була реалізована ще в кінці 2022 року. Таким чином регулятор забезпечував можливість отримання готівкових коштів під час блекауту, повідомляє НБУ.

Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал,

– вказує Нацбанк.

Щоб знайти відділення Power Banking, потрібно зайти в Дію. Ця інформація представлена на мапі Незламності. Наразі там є окрема вкладка з вказаними даними, повідомляє Дія.

Важливо! Така мапа також є на сайті НБУ. Знайти її можна за посиланням.

Відключення світла – не привід скасовувати важливі платежі чи залишатися без готівки,

– йдеться у повідомленні порталу Дія.

Які функції виконує Power Banking?

Система Power Banking дозволяє отримати готівку не тільки у банкоматі. Це можна зробити і на касі.

Також дозволяється здійснювати платежі і переказ грошей. Якщо у касі наявна готівкова валюта, то можна здійснити обмін. До того ж у відділеннях Power Banking надаються консультації менеджерів з фінансових питань.

Зауважте! У відділеннях Power Banking діє банкоматний національний роумінг. Ця функція дозволяє зняти збільшену суму готівки. Адже цих коштів має вистачити для задоволення поточних потреб громадянина.