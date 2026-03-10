10 марта, 14:27
Один из крупнейших НПЗ мира поражен дроном
Стало известно о масштабном пожаре на объекте в промышленной зоне Рувайс. Точно, что именно было поражено, пока не известно. Детали не раскрываются.
Что именно известно об атаке на НПЗ в ОАЭ?
Рувайс это один из крупнейших в мире интегрированных нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов, сообщает Bloomberg.
Обратите внимание! Рувайс является крупнейшим на Ближнем Востоке.
Как известно, этот завод имеет возможность перерабатывать более 900 тысяч баррелей нефти в день.
Атака дрона дополняет ряд инцидентов на Ближнем Востоке, которые привели к массовым перебоям в работе энергетических активов в Персидском заливе,
– отмечает издание.