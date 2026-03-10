Что именно известно об атаке на НПЗ в ОАЭ?

Рувайс это один из крупнейших в мире интегрированных нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов, сообщает Bloomberg.

Обратите внимание! Рувайс является крупнейшим на Ближнем Востоке.

Как известно, этот завод имеет возможность перерабатывать более 900 тысяч баррелей нефти в день.

Атака дрона дополняет ряд инцидентов на Ближнем Востоке, которые привели к массовым перебоям в работе энергетических активов в Персидском заливе,

– отмечает издание.