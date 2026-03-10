Що саме відомо про атаку на НПЗ в ОАЕ?

Рувайс це один з найбільших у світі інтегрованих нафтопереробних і нафтохімічних комплексів, повідомляє Bloomberg.

Зверніть увагу! Рувайс є найбільшим на Близькому Сході.

Як відомо, цей завод має змогу переробляти понад 900 тисяч барелів нафти на день.

Атака дрона доповнює низку інцидентів на Близькому Сході, які призвели до масових перебоїв у роботі енергетичних активів у Перській затоці,

– наголошує видання.