Произошла новая атака: серия нападений на суда в Персидском заливе продолжается

В Персидском заливе зафиксирована новая атака на суда. Как известно, пострадало 2 танкера. Заметим, что эти суда находились в зоне иракских вод.

Что произошло с танкерами у побережья Ирака?

Из-за удара по танкерам, остановились нефтяные терминалы страны, сообщает Bloomberg.

Важно! Сейчас тенденции указывают, что конфликт на Ближнем Востоке может усилиться.

Дело в том, что в последние дни нападения на суда участились. "Пострадали" танкеры из многих стран.

Иракская государственная организация по маркетингу нефти (SOMO) заявила, что танкеры, подвергшихся ударам в ее территориальных водах, были "Safesea Vishnu" под флагом Маршалловых островов и "Zefyros" под флагом Мальты,

– указывает издание.

Стало также известно, что судам было приказано покинуть нефтяной терминал Мина-аль-Фахал в Омане. Это часть мер предосторожности. В то же время этот порт был открыт через пару часов после того, как произошла атака. Там проходят загрузки в штатном режиме.

Перебои Омане усилили беспокойство, что ситуация с экспортом может ухудшиться. А это станет толчком для цен на нефть. В частности, сегодня марка Brent подорожала почти на 10%, сообщает Bloomberg.

Дроны также ударили по топливным резервуарам в порту Салала, другие же были перехвачены. С тех пор Салала приостановила работу своих контейнерных и грузовых терминалов, тогда как другие оманские порты, такие как Дукм, работают в обычном режиме,

– говорится в сообщении.

Какова ситуация с Ормузским проливом сейчас?