Акции летят вниз: все из-за конфликта с Ираном

Акции индийских НПЗ летят вниз. На ситуацию повлияло усиление конфликта на Ближнем Востоке. Ведь из-за этих событий, нефть Brent достигла четырехлетнего максимума.

Что происходит с ценой акций сейчас?

Государственная индийская нефтяная компания (IOC.NS) почувствовала падение в размере 4,6%, сообщает Reuters.

Другие акции снизились так:

Hindustan Petroleum – на 4,9%;

Bharat Petroleum – на 5,4% (если падение продолжится, то для этих акций, оно станет самым стремительным с июня 2024 года).

Разгром потянул за собой индекс нефтегазовой отрасли Nifty, он снизился на 2,7% и индекс энергетики – на 2,1% ниже, тогда как бенчмарк Nifty 50 – снизился на 2,8%,

– указывает издание.

Заметим, индекс нефти и газа упал на 6,6%. Это произошло после американо-израильского удара по Ирану, который был осуществлен еще на прошлой неделе.

Важно! Ведущий НПЗ Индии Reliance Industries "снизился" на 0,4%. Ранее его падение составило – 2,5%.

Почему на Индию влияет ситуация на Ближнем Востоке?

Индия является третьим крупнейшим импортером нефти в мире, указывает Reuters. Сейчас эта страна импортирует более 80% сырой нефти для собственных нужд.

Индия, второй по величине импортер сжиженного нефтяного газа в мире, потребила 33,15 миллиона метрических тонн этого газа для приготовления пищи в прошлом году, при этом импорт удовлетворял около двух третей спроса,

– говорится в сообщении.

Для понимания, именно на поставщиков с Ближнего Востока приходится наибольшая доля сжиженного нефтяного газа, поставляемого в Индию. Сейчас это более 85%.

Как изменилась ситуация на рынке нефти?