Как банки готовятся к отключениям света и что делать украинцам во время длительных блэкаутов

В прошлом году Украина столкнулась с одним из самых серьезных вызовов с начала полномасштабного вторжения России – целенаправленные атаки на энергоструктуру. Это привело к ряду проблем как для обычных украинцев, бизнесов, так и государства. В частности, это касается банковского сектора.

Именно поэтому 24 Канал обратился к украинским банкам для того, чтобы узнать, как они готовят к вероятным отключениям электроэнергии в сезон 2023 – 2024 годов, а также, что следует учитывать каждому.

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Рекомендации и требования Нацбанка

Украинский регулятор сообщил, что банковская система Украины успешно прошла тяжелый осенне-зимний сезон 2022 – 2023 годов благодаря совместным усилиям и слаженным действиям банков и НБУ и готовится к следующему сезону, актуализируя протоколы, разработанные во время реализации проекта Power Banking.

Что такое Power Banking Это общая сеть отделений банков, созданная по инициативе НБУ, с целью обеспечения предоставления необходимых услуг на случай блэкаутов. Эти отделения оснащены альтернативными источниками питания, резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом.



В таких отделениях жители Украины смогут получить ряд услуг: снятие наличных, осуществление платежей и перевод средств, обмен валют, получение консультационных услуг от менеджеров банков, открытие карточных счетов. На сегодняшний день к этой инициативе присоединились 2 300 отделений банков.

В этом году банки должны протестировать и обновить свои планы непрерывности. В частности, речь идет о таких моментах:

Вопросы технического оснащения отделений генераторами и резервными каналами связи;

Вопросы обучения персонала и протоколов действий;

Состояние договоров с поставщиками топлива, провайдерами услуг связи.

Нацбанку удалось обеспечить постоянную работу системы электронных платежей (СЭП), которая отвечает за более чем 98% межбанковских переводов в Украине. Кроме того, с 1 апреля начало работу новое поколение СЭП на базе международного стандарта ISO 20022 и в режиме 24/7.

Требования к организации наличного обращения в банковской системе в особый период уже предусматривают возможность использования уполномоченными банками сменных носителей информации и альтернативных средств коммуникации при отсутствии связи, в то же время аналогичные требования готовятся и к обмену информацией с другими поставщиками платежных услуг.

Банки будут готовы к непрерывной надежной работе при любом сценарии. Главный совет банковским клиентам – не поддаваться паническим настроениям, которые, вероятно, будет провоцировать враг, сохранять спокойствие, верить в ВСУ и НБУ,

– отметили в НБУ.

Как готовятся к блэкаутам другие банки

"Ощадбанк"

Государственный "Ощадбанк" присоединился к объединенной сети отделений системно важных банков Украины. Речь идет о Power Banking. В эту сеть входят более 450 отделений "Ощадбанка", которые готовы предоставлять соответствующие услуги даже в условиях длительного отсутствия света.

В случае отключения электроэнергии банк будет функционировать по следующей схеме:

Получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);

Платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);

Обмен валют (в случае наличия наличной валюты в кассе);

Консультации менеджеров по финансовым вопросам.

В других отделениях, которые не входят в сеть Power Banking, во время блэкаута работники будут предоставлять информацию и проводить консультации для клиентов.

"Глобус Банк"

Список отделений сети Power Banking постоянно дополняется и доступен по этой ссылке

В то же время, заместитель Председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов сообщил, что более 70% всех отделений банка смогут работать в обычном режиме в условиях блэкаута, продолжительностью до 2 недель. В "Глобус Банке" все филиалы подключены к Power Banking.

Банкир подчеркнул, что главная задача коммерческих банков – обеспечение полного спектра предоставляемых гражданам услуг с максимальным упрощением необходимых "привычных" процедур, а также создание комфортных условий пребывания клиентов в отделениях.

Война и ракетный террор дали толчок к развитию "автономных" банковских сетей, многослойных систем киберзащиты и универсальных клиентских систем,

– подчеркнул Мамедов.

Сергей Мамедов также поделился рядом советов относительно того, как действовать в случае длительного отключения света: