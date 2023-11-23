Саме тому 24 Канал звернувся до українських банків задля того, аби дізнатися, як вони готуються до ймовірних відключень електроенергії у сезон 2023 – 2024 років, а також, що варто враховувати кожному.

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Рекомендації та вимоги від Нацбанку

Український регулятор повідомив, що банківська система України успішно пройшла важкий осінньо-зимовий сезон 2022 – 2023 років завдяки спільним зусиллям та злагодженим діям банків і НБУ та готується до наступного сезону, актуалізуючи протоколи, розроблені під час реалізації проєкту Power Banking.

Що таке Power Banking Це спільна мережа відділень банків, яку створили за ініціативи НБУ, з метою забезпечення надання необхідних послуг на випадок блекаутів. Ці відділення оснащені альтернативними джерелами живлення, резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом.



У таких відділеннях жителі України зможуть отримати низку послуг: зняття готівки, здійснення платежів та переказ коштів, обміну валют, отримання консультаційних послуг від менеджерів банків, відкриття карткових рахунків. На сьогодні до цієї ініціативи приєдналися 2 300 відділень банків.

Цьогоріч банки мають протестувати та оновити свої плани безперервності. Зокрема, йдеться про такі моменти:

Питання технічного оснащення відділень генераторами та резервними каналами звʼязку;

Питання навчання персоналу і протоколів дій;

Стан договорів із постачальниками палива, провайдерами послуг зв’язку.

Нацбанку вдалося забезпечити сталу роботу системи електронних платежів (СЕП), яка наразі відповідає за понад 98% міжбанківських переказів в Україні. Крім того, з 1 квітня почало працювати нове покоління СЕП на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в режимі 24/7.

Вимоги до організації готівкового обігу в банківській системі в особливий період уже передбачають можливість використання уповноваженими банками змінних носіїв інформації та альтернативних засобів комунікації за відсутності зв’язку, водночас аналогічні вимоги готуються і до обміну інформацією з іншими надавачами платіжних послуг.

Банки будуть готові до безперервної надійної роботи за будь-якого сценарію. Головна порада банківським клієнтам – не піддаватися панічним настроям, які, ймовірно, провокуватиме ворог, зберігати спокій, вірити в ЗСУ та НБУ,

– наголосили в НБУ.

Як готуються до блекаутів інші банки

"Ощадбанк"

Державний "Ощадбанк" приєднався до об’єднаної мережі відділень системно важливих банків України. Йдеться про Power Banking. До цієї мережі входять понад 450 відділень "Ощадбанку", які готові надавати відповідні послуги навіть в умовах тривалої відсутності світла.

У разі відключення електроенергії банк буде функціонувати за такою схемою:

Отримання готівки (в банкоматах чи в касі);

Платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);

Обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);

Консультації менеджерів з фінансових питань.

В інших відділеннях, які не входять до мережі Power Banking, під час блекауту працівники будуть надавати інформацію та проводити консультації для клієнтів.

Важливо! Перелік відділень мережі Power Banking постійно доповнюється і доступний за цим посиланням.

"Глобус Банк"

Водночас заступник Голови Ради директорів Конфедерації будівельників України, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов повідомив, що понад 70% всіх відділень банку зможуть працювати у звичному режимі в умовах блекауту тривалістю до 2 тижнів. У "Глобус Банку" всі філії під’єднані до Power Banking.

Банкір наголосив, що головне завдання комерційних банків – забезпечення повного спектра надаваних громадянам послуг з максимальним спрощенням необхідних "звичних" процедур, а також створення комфортних умов перебування клієнтів у відділеннях.

Війна та ракетний терор дали поштовх до розвитку “автономних” банківських мереж, багатошарових систем кіберзахисту та універсальних клієнтських систем,

– підкреслив Мамедов.

Сергій Мамедов також поділився низкою порад щодо того, як діяти у разі тривалого відключення світла: