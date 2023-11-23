Саме тому 24 Канал звернувся до українських банків задля того, аби дізнатися, як вони готуються до ймовірних відключень електроенергії у сезон 2023 – 2024 років, а також, що варто враховувати кожному.

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Український регулятор повідомив, що банківська система України успішно пройшла важкий осінньо-зимовий сезон 2022 – 2023 років завдяки спільним зусиллям та злагодженим діям банків і НБУ та готується до наступного сезону, актуалізуючи протоколи, розроблені під час реалізації проєкту Power Banking.

Що таке Power Banking

Це спільна мережа відділень банків, яку створили за ініціативи НБУ, з метою забезпечення надання необхідних послуг на випадок блекаутів. Ці відділення оснащені альтернативними джерелами живлення, резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом.

У таких відділеннях жителі України зможуть отримати низку послуг: зняття готівки, здійснення платежів та переказ коштів, обміну валют, отримання консультаційних послуг від менеджерів банків, відкриття карткових рахунків. На сьогодні до цієї ініціативи приєдналися 2 300 відділень банків.

Цьогоріч банки мають протестувати та оновити свої плани безперервності. Зокрема, йдеться про такі моменти:

  • Питання технічного оснащення відділень генераторами та резервними каналами звʼязку;
  • Питання навчання персоналу і протоколів дій;
  • Стан договорів із постачальниками палива, провайдерами послуг зв’язку.

Нацбанку вдалося забезпечити сталу роботу системи електронних платежів (СЕП), яка наразі відповідає за понад 98% міжбанківських переказів в Україні. Крім того, з 1 квітня почало працювати нове покоління СЕП на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в режимі 24/7.

Вимоги до організації готівкового обігу в банківській системі в особливий період уже передбачають можливість використання уповноваженими банками змінних носіїв інформації та альтернативних засобів комунікації за відсутності зв’язку, водночас аналогічні вимоги готуються і до обміну інформацією з іншими надавачами платіжних послуг.

Банки будуть готові до безперервної надійної роботи за будь-якого сценарію. Головна порада банківським клієнтам – не піддаватися панічним настроям, які, ймовірно, провокуватиме ворог, зберігати спокій, вірити в ЗСУ та НБУ,
– наголосили в НБУ.

  • "Ощадбанк"

Державний "Ощадбанк" приєднався до об’єднаної мережі відділень системно важливих банків України. Йдеться про Power Banking. До цієї мережі входять понад 450 відділень "Ощадбанку", які готові надавати відповідні послуги навіть в умовах тривалої відсутності світла.

У разі відключення електроенергії банк буде функціонувати за такою схемою:

  • Отримання готівки (в банкоматах чи в касі);
  • Платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);
  • Обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);
  • Консультації менеджерів з фінансових питань.

В інших відділеннях, які не входять до мережі Power Banking, під час блекауту працівники будуть надавати інформацію та проводити консультації для клієнтів.

  • "Глобус Банк"

Водночас заступник Голови Ради директорів Конфедерації будівельників України, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов повідомив, що понад 70% всіх відділень банку зможуть працювати у звичному режимі в умовах блекауту тривалістю до 2 тижнів. У "Глобус Банку" всі філії під’єднані до Power Banking.

Банкір наголосив, що головне завдання комерційних банків – забезпечення повного спектра надаваних громадянам послуг з максимальним спрощенням необхідних "звичних" процедур, а також створення комфортних умов перебування клієнтів у відділеннях.

Війна та ракетний терор дали поштовх до розвитку “автономних” банківських мереж, багатошарових систем кіберзахисту та універсальних клієнтських систем,
– підкреслив Мамедов.

Сергій Мамедов також поділився низкою порад щодо того, як діяти у разі тривалого відключення світла:

  1. Поцікавитися, яке з найближчих від вас банківських відділень під’єднане до мережі Power Banking;
  2. Дізнатися про умови роботи відділення на випадок тривалих перебоїв з електропостачанням;
  3. Поцікавитися про можливості здійснення необхідних банківських операцій;
  4. За змогою, встановити на смартфон банківський застосунок чи скористатися телефоном “гарячої лінії” на випадок екстраординарних ситуацій;
  5. Пам’ятайте, що банківська система надійно захищена, а фахівці банків працюватимуть в режимі надзвичайної ситуації.